Офис Зеленского: нанесён ракетный удар по насосной станции в Кривом Роге

Представители офиса Владимира Зеленского утверждают, что по Криворожской насосной станции был нанесён ракетный удар.

Вечером 14 сентября замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что российские военные якобы нанесли ракетный удар по насосной станции в Кривом Роге. Позднее с таким же заявлением выступил лидер офиса президента Украины Андрей Ермак, который напомнил, что Кривой Рог является родным городом Зеленского.

Известно, что после взрыва на Криворожской насосной станции местные жители стали массово скупать воду в магазинах, а в работе водоснабжения города наблюдаются перебои, однако Министерство обороны России не комментировала инцидент и не брало ответственность за ракетный удар на себя.