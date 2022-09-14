Исследователи из Канады считают, что нашли мумию динозавра
Исследователи из Канады обнаружили части того, что, по их мнению, является полной мумией динозавра, расположенной на склоне холма.
Университет Рединга в Соединенном Королевстве сообщил, что найдены две открытые окаменелости, ступня и часть хвоста, покрытые окаменевшей кожей.
Ученые полагают, что найденные окаменелости принадлежат молодому утконосому динозавру гадрозавру, который умер где-то между 77 млн и 75 млн лет назад, примерно за 10 миллионов лет до того, как динозавры вымерли.
Брайан Пиклз, палеонтолог и профессор экологии в Университете Рединга говорит, что динозавр так хорошо сохранился, что можно увидеть отдельные чешуйки, некоторые сухожилия, и похоже, что все животное будет покрыто кожей.
Ученые надеются, что другие органы животных тоже сохранились и называют это настоящим везением.
Если останки будут в таком хорошем состоянии, как надеется Пиклз, это будет одна из наиболее хорошо сохранившихся окаменелостей динозавров, когда-либо обнаруженных, и она даст ученым более четкое представление о том, как динозавр выглядел, когда бродил по Земле.
По словам Пиклза, в лучшем случае содержимое желудка существа может быть сохранено, что позволит ученым определить последнюю пищу животного.
Вероятно, это животное либо умерло, либо сразу же было засыпано песком и илом в реке.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны
Эрдоган пригрозил Армении последствиями за отношение к Азербайджану
Моника Левински отреагировала на смерть адвоката, который раскрыл ее связь с Клинтоном
Китай собирается создать новый мировой порядок вместе с Россией
Лукашенко: Беларусь не даст замёрзнуть Европе и Польше в частности