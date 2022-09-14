Небензя: Россия не поддержит выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщает, что Москва не поддержит выступление президента Украины на Генеральной ассамблее при организации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя утверждает, что Москва не поддерживает решение организации разрешить Владимиру Зеленскому выступить на высокой неделе Генеральной ассамблеи ООН посредством видеосвязи.

По мнению Небензи, это запрещено правилами, и если Зеленский не может присутствовать не заседании Генассамблеи лично, то должен отправить туда своего представителя. В противном же случае выступление Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее при ООН будет незаконным.