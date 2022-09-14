Российские компании выпускают облигации в китайских юанях, то же может сделать правительство

Некоторые российские компании выпускают облигации, номинированные в китайских юанях, на фоне санкций Запада.

Государственный нефтяной гигант «Роснефть» был последним, кто разместил облигации на сумму 15 млрд юаней или $2,1 млрд.

Эти действия последовали за выпуском акций на сумму 4,6 млрд юаней от «Полюса», крупнейшего производителя золота в России, в августе.

Всего за несколько недель до этого, в июле, российский алюминиевый гигант «Русал» выпустил облигации на сумму 2 млрд юаней. Спрос на облигации более чем вдвое превышал предложение, сообщила компания 29 июля.

Минфин России также рассматривает возможность выпуска облигаций в китайских юанях. По данным СМИ, этот процесс может занять до двух лет.

Интерес России к расчетам в юанях вызван тем, что некоторым российским банкам запретили использовать SWIFT, бельгийскую службу обмена сообщениями, которая позволяет банкам по всему миру сообщать о трансграничных транзакциях.

Поскольку Россия и Китай годами пытались создать альтернативу гегемонии доллара США, они также пользуются этой возможностью, чтобы активизировать использование альтернативных платежных систем в то время, когда торговля между ними растет.

Российский экспорт в Китай вырос на 60% в августе по сравнению с прошлым годом, в то время как китайские поставки в Россию выросли на 27% за тот же период.