Осенняя обработка земли от фитофторы после снятия урожая томатов

Обеззаразить грядки, болевшие фитофторой, осенью нужно обязательно. Регулярная ежегодная обработка рано или поздно приведет к уменьшению случаев заболевания, а то и к полному избавлению от заразы.

Когда грядка очищена от ботвы, палых листьев и плодов, землю нужно пролить раствором с марганцовкой. Вскапывать грунт не стоит, поверхность его полна спор грибков.

При рыхлении или перекопке споры проникают вглубь земли и остаются там до весны.

Пройдет пару дней, можно пройтись по грядкам плоскорезом.

Еще один хороший способ обеззаразить почву - засеять ее семенами белой горчицы - растения-сидерата.

Земля будет свободна от фитофторы и прочих грибков, плюс - в ней не будет проволочника и колорадского жука.

Можно просто раскидать семена по земле и оставить так. Или чуть заделать их в почву, пройдясь слегка по поверхности граблями. Горчица прорастет в любом случае.

Следующий шаг - обогащение почвы триходермой. Одна таблетка разводится в ведре воды. Раствором надо пролить грядку. Можно использовать удобрение "Конская Сила".

После внесения состава землю надо укутать укрывным материалом: так триходерма будет лучше развиваться.

Считается, что обеззараживать почву для защиты от фитофторы хорошо медесодержащими препаратами. Это могут быть ХОМ или медный купорос.

Однако после них нужно выждать 7 дней и потом только обогащать землю микроорганизмами, возвращающими почве плодородие. И уже следующим этапом станет высадка сидераотов.

Процесс получается долгим. Можно его сократить и обойти все промежуточные этапы, если не использовать химию. Тогда достаточно будет просто посадить сидераты перед зимой.