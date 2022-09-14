Лилиана Малкина была последней любовью Фаины Раневской
В 7 лет Лилиана Малкина посмотрела фильм «Золушка» и влюбилась в Фаину Раневскую. Это было в 1938 году.
Спустя много лет, уже в 1961 году Малкина жила в Эстонии, куда приехала на отдых Раневская. Лилиана, тогда начинающая актриса, познакомилась с Раневской и узнала, что той нравится Георг Отс.
Малкиной удалось устроить их встречу. И в следующие 10 лет они с Раневской были подругами.
Позднее в интервью Лилиана скажет, что часто бывала дома у Раневской и была с ней в близких отношениях.
Еще позже выйдут мемуары актрисы Лидии Смирновой, в которых она расскажет о нетрадиционной ориентации Раневской.
Это подтверждают и дневники Лидии Чуковской, дочери Корнея Чуковского. Она пишет о близких отношениях Раневской с Ахматовой.
Малкина сыграла бабушку в фильме Ролана Быкова «Внимание, черепаха!», потом было еще несколько ролей.
Сейчас она живет в Чехии, играет в театре и снимается в кино. Ей удалось сыграть в эпизодах в Голливуде с такими известными актерами, как Курт Рассел и Брюс Уиллис.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны
Эрдоган пригрозил Армении последствиями за отношение к Азербайджану
Моника Левински отреагировала на смерть адвоката, который раскрыл ее связь с Клинтоном
Китай собирается создать новый мировой порядок вместе с Россией
Лукашенко: Беларусь не даст замёрзнуть Европе и Польше в частности