Лилиана Малкина была последней любовью Фаины Раневской

В 7 лет Лилиана Малкина посмотрела фильм «Золушка» и влюбилась в Фаину Раневскую. Это было в 1938 году.

Спустя много лет, уже в 1961 году Малкина жила в Эстонии, куда приехала на отдых Раневская. Лилиана, тогда начинающая актриса, познакомилась с Раневской и узнала, что той нравится Георг Отс.

Малкиной удалось устроить их встречу. И в следующие 10 лет они с Раневской были подругами.

Позднее в интервью Лилиана скажет, что часто бывала дома у Раневской и была с ней в близких отношениях.

Еще позже выйдут мемуары актрисы Лидии Смирновой, в которых она расскажет о нетрадиционной ориентации Раневской.

Это подтверждают и дневники Лидии Чуковской, дочери Корнея Чуковского. Она пишет о близких отношениях Раневской с Ахматовой.

Малкина сыграла бабушку в фильме Ролана Быкова «Внимание, черепаха!», потом было еще несколько ролей.

Сейчас она живет в Чехии, играет в театре и снимается в кино. Ей удалось сыграть в эпизодах в Голливуде с такими известными актерами, как Курт Рассел и Брюс Уиллис.