В России десятую неделю подряд снижаются цены

Потребительские цены в России снижаются 10-ю неделю подряд из-за падения цен на некоторые основные овощи.

Слабый потребительский спрос и укрепление рубля за последние несколько месяцев также замедлили инфляцию.

Индекс потребительских цен за неделю до 12 сентября снизился на 0,03% после снижения на 0,13% неделей ранее, сообщает Росстат.

По данным Министерства экономики, годовая инфляция замедлилась до 14,06% по состоянию на 12 сентября с 14,08% неделей ранее.

Снижение может укрепить ожидания того, что Банк России снова снизит ключевую процентную ставку в пятницу.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидают, что центральный банк снизит ставку на 50 базисных пунктов до 7,5%, чтобы стимулировать кредитование, поскольку инфляция продолжает замедляться.

Несмотря на недавнее постепенное снижение индекса потребительских цен, цены практически на все, от молока и сахара до одежды и смартфонов, резко выросли с 24 февраля этого года.

С начала года цены на иномарки, прокладки, мыло и маргарин подскочили примерно на 40%, при этом общий индекс потребительских цен вырос на 10,27% по сравнению с ростом на 5,32% за аналогичный период 2021 года.