Китай собирается создать новый мировой порядок вместе с Россией

Представитель комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи заявил, что его страна будет работать с Россией для создания нового международного порядка, который будет конкурировать с западным влиянием.

По его словам, китайская сторона готова работать с российской стороной для постоянного осуществления стратегического сотрудничества на высоком уровне между двумя странами, защиты общих интересов и содействия развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении.

Президент Китая Си Цзиньпин должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в конце этой недели в рамках первой зарубежной поездки Си с начала пандемии COVID-19.

Хотя Китай не оказал России прямой поддержки или облегчения санкций, он расширил свое торговое партнерство с российской экономикой, пытающейся найти международных партнеров.

Около 81% российского импорта автомобилей во втором квартале пришлось на Китай, а китайский бренд телефонов Xiaomi стал самым популярным в России за тот же период.

Китай также был надежным потребителем российского топлива, покупая у России сжиженный природный газ с большой скидкой.

Соглашение принесло пользу обеим странам, предоставив России покупателя ее энергоресурсов, в то время как Китай получил неожиданную выгоду.

Кроме того, Россия и Китай строят огромный трубопровод стоимостью 55 миллиардов долларов под названием «Сила Сибири», по которому газ из Сибири будет доставляться в Шанхай.