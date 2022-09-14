Эрдоган пригрозил Армении последствиями за отношение к Азербайджану
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что отношение Армении к Азербайджану неприемлемо и будет иметь последствия после нескольких дней столкновений между двумя соседями.
Он заявил, что Турция считает неприемлемой ситуацию, которая возникла из-за нарушения Арменией соглашения, достигнутого после войны 2020 года, в результате которой Азербайджан победил.
Эрдоган выразил надежду на то, что Армения как можно скорее вернется с этого неправильного пути и направит свое время и энергию на укрепление мира.
Он также отметил, что такое отношение повлечет за собой последствия для армянской стороны, которая не только не выполняет условия подписанного соглашения, но и постоянно проявляет агрессивный настрой.
Армения и Азербайджан, которые десятилетиями враждовали из-за анклава Нагорный Карабах, обвинили друг друга в развязывании серии пограничных столкновений, вспыхнувших поздно вечером в понедельник.
Конфликт на Южном Кавказе, на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока, может втянуть в себя крупные державы, такие как Россия и Турция, и поставить под угрозу трубопроводы, по которым каспийская нефть и газ поступают на запад.
Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудят недавние боевые действия, когда встретятся в Самарканде, Узбекистан, в конце этой недели.
Ранее Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан воздержаться от агрессивных действий.
Опубликовано: Светлана Репина
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