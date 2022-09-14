Украина заявила, что сбила иранский беспилотник, запущенный Россией

Министерство обороны Украины заявило во вторник, что оно сбило беспилотник иранского производства Shahed-136, используемый российскими вооруженными силами в северо-восточном районе Харькова.

Киев впервые заявил об уничтожении одного из таких летательных аппаратов за все время ведения боевых действий.

Украина и Соединенные Штаты обвинили Иран в поставках беспилотников в Россию.

Тегеран отрицает поставки беспилотных летательных аппаратов российским военным.

Министерство обороны опубликовало изображения того, что оказалось частями уничтоженного беспилотника с надписью «Геран-2» на боку на русском языке.

Судя по конфигурации остатков беспилотника, это могла быть модель Shahed-136.

В сообщении украинской стороны сказано, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), был ликвидирован недалеко от Купянска, города в Харьковской области.

Военные эксперты говорят, что иранские беспилотники будут полезны России как для разведки, так и в качестве барражирующих боеприпасов, которые могут выжидать, обнаруживая и поражая подходящие цели.