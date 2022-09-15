Первая прямая военная помощь Вашингтона Тайваню достигла ключевой вехи в Конгрессе

Законопроект предусматривает предоставление Тайваню военной помощи на сумму 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет и требует от президента США принятия финансовых санкций против Пекина.

Первая прямая военная помощь Вашингтона Тайваню стала ключевым шагом в Конгрессе США в среду, 14 сентября, и это голосование, вероятно, вызовет гнев Пекина.

«Это самый значительный пересмотр американской политики в отношении Тайваня» с 1979 года, когда Вашингтон признал Пекин, но согласился сохранить потенциал самообороны острова, уверяют сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм, возглавляющие эту инициативу.

Их законопроект, принятый сенатским комитетом по иностранным делам, предусматривает предоставление почти 4,5 млрд долларов прямой военной помощи Тайваню в течение следующих четырех лет. Он также требует, чтобы президент США ввел санкции против крупных китайских финансовых учреждений в ответ на любую «эскалацию враждебных действий в отношении Тайваня».

«Акт о тайваньской политике от 2022 года», как его называют, также планирует предоставить острову статус «крупного союзника, не входящего в НАТО».

Офис президента Тайваня Цай Инвэнь в четверг выразил «искреннюю благодарность» Соединенным Штатам, которые «еще раз продемонстрировали свою двухпартийную дружбу и поддержку Тайваня».

Это голосование в комитете — только первый шаг в долгом законодательном процессе: теперь текст должен быть принят на пленарном заседании в Сенате, затем в Палате представителей, прежде чем он будет обнародован Джо Байденом. Но это по-прежнему знаменует собой значительное сближение между Соединенными Штатами и Тайванем в то время, когда отношения между Пекином и Вашингтоном находятся на самом низком уровне за последние десятилетия.

«Мы продолжим напрямую общаться с Конгрессом по этому тексту», — уклончиво заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду. Прежде чем заверить, что администрация Байдена «продолжит углублять свое партнерство с Тайванем при сильной дипломатической, экономической и военной поддержке».