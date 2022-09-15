В Москве закрыли ресторан Моргенштерна

Певец Р. Келли признан виновным в изготовлении детской порнографии

В ходе судебного разбирательства были показаны отрывки из видеороликов, демонстрирующих сексуальное насилие, совершенное Р. Келли над малолетними девочками-подростками, одной из которых было всего 14 лет.

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