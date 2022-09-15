В Москве закрыли ресторан Моргенштерна
Суд принял такое решение в связи с нарушением рестораном «Кайф и точка» санитарно-эпидемиологических правил.
Тверской суд Москвы признал ресторан "Кайф и точка" Алишера Моргенштерна виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.
Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на ТАСС.
Суд принял решение об остановке работы ресторана на 90 суток.
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина уточнила, что поводом для приостановки ресторана стали серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее Верховным судом Татарстана был признан законным штраф за пропаганду наркотиков, который был вынесен Алишеру Моргенштерну.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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