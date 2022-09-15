Автомобиль Зеленского попал в аварию в Киеве, президент не пострадал
Его пресс-секретарь сообщил, что осматривавший его врач не обнаружил «серьезных травм» и что обстоятельства аварии будут расследованы.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил в своем аккаунте в Facebook, что автомобиль с президентом Владимиром Зеленским попал в ДТП в Киеве в среду (14 сентября).
«В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем Президента Украины и машинами (его) сопровождения», — пояснил он.
Сообщается, что пострадавшим в этом инциденте стал водитель автомобиля, с которым столкнулся кортеж украинского президента, его госпитализировали.
Опубликовано: Тарас Медведев
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