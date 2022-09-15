Королева красоты: взлеты и падения племянницы Магомаева Наргиз Халиловой

Ее считали самой красивой девушкой Баку и Советского Союза, мужчины сходили по ней с ума.

Наргиз Халилова слыла первой красавицей Азербайджана, ее по сей день считают одной из самых обаятельных женщин Советского Союза. Непростая судьба племянницы Магомаева овеяна легендами, и уже трудно разобрать - где правда, а где вымысел. Очевидно одно: интерес к личности Халиловой велик и сегодня.

Ею восхищались мужчины, она стала музой для многих знаменитых поэтов, музыкантов, художников. Наргиз была умна, получила отличное образование, знала 5 языков.

Но самое главное – в ней чувствовался тот шарм, который притягивает людей. Она умела наполнять собой жизнь мужчин, которые оказывались рядом.

Ее отец был потомком аварского князя, работал в газете «Бакинский рабочий», и Муслим Магомаев приходился ему двоюродным братом. В доме родителей Наргиз всегда было полно артистов, писателей, певцов. Это нанесло неизгладимый отпечаток при формировании мировоззрения и независимого характера девушки.

Наргиз закончила музыкальную школу имени Бюль-Бюля Оглы, Азербайджанскую государственную консерваторию. Овладев специальностью искусствоведа, впоследствии вела культурно-просветительскую деятельность, была автором статей, посвященных музыкальной культуре Азербайджана.

Когда девушке было 17 лет, в нее влюбился мэр Баку Алиш Лемберанский. В 1961-ом в честь возлюбленной он открыл кафе «Наргиз» на площади Фонтанов. Кафе быстро стало популярным. К слову, в год своего открытия оно прославилось еще и тем, что стало площадкой для съемок фильма «Человек амфибия».

А замуж Наргиз в 1959 году вышла за Мелика Ахундова, отец которого был министом здравоохранения, а мать – доктором медицинских наук. Брак продлился недолго: одной из причин расставания стала неуемная ревность мужа, который не смог смириться с тем, что броская внешность жены приковывала внимание мужчин.

Второй муж красавицы - представитель «золотой молодежи», сын богатого еврея Славик Агаранов. Пара перебралась в Москву, где Славик стал промышлять валютными сделками. Крах наступил, когда Славика задержали с чемоданом, в котором было около миллиона рублей.

Будучи приговоренным к смертной казни, Агаранов сумел бежать в Америку, а Наргиз арестовали как соучастницу. Ей дали 5 лет общего режима в колонии под Баку за то, что расплачивалась долларами. Однако и в тюрьме она не потеряла очарования: в красивую женщину влюбился следователь Исаак Гершвельд.

По окончании срока он сделал предложение бывшей заключенной - очевидцы рассказывали, что из тюрьмы он вынес любимую на руках. Семья переехала в Москву, где третий супруг Наргиз открыл типографию и преуспел в новом для себя деле.

Пара прожила вместе 16 счастливых лет. После смерти мужа Халилова опять вернулась в Баку, чтобы посвятить себя работе, связанной с руководством Национальным музеем.

В 1999-м году красавица умерла от лейкемии, достойно приняв очередной удар судьбы. В одном из поздних интервью Наргиз сказала, что не готова переступить рубеж 21-го века. Так и случилось.

С момента ее ухода прошло много времени, но бакинцы до сих пор помнят Наргиз и по-прежнему считают одной из самых красивых женщин 20-го столетия.