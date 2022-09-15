Мадуро заявил, что санкции против России иррациональны и неоправданны

Венесуэла «готова» «снабжать мировой рынок» нефтью и газом, заявил в среду, 14 сентября, президент Николас Мадуро, осудив энергетический кризис, вызванный «иррациональными» санкциями, принятыми против России.

«Венесуэла готова и желает выполнять свою роль и обеспечивать стабильным и безопасным образом рынок нефти и газа, в котором нуждается мировая экономика», — сказал глава государства на мероприятии, организованном в рамках визита в Каракас генерального секретаря ОПЕК Хайтама аль-Гайса.

Николас Мадуро заявил, что его правительство «восстановило» свою нефтяную промышленность, добыча которой достигла исторического минимума после многих лет сокращения инвестиций и отсутствия технического обслуживания.

Сегодня он составляет около 700 000 баррелей в сутки по сравнению с 2,3 миллиона баррелей в сутки в 2002 году.

Соединенные Штаты ввели ряд санкций в отношении Каракаса в 2019 году, включая эмбарго на венесуэльскую нефть, после того как Николас Мадуро был переизбран в 2018 году на второй срок в результате голосования, бойкотированного оппозицией.

В мае администрация президента Джо Байдена объявила об ограниченном ослаблении некоторых из этих санкций. Этот шаг был сделан на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за войны на Украине.

Президент Чависты осудил «энергетический кризис», вызванный санкциями против России, которые он назвал «иррациональными, неоправданными и нелогичными».

Россия, крупнейший поставщик газа в Европу, резко сократила поставки газа, что вызвало опасения по поводу дефицита и роста цен.

Николас Мадуро призвал к «справедливой, сбалансированной цене» в размере 100 долларов за баррель и повторил свой призыв к иностранным нефтяным компаниям вести добычу в Венесуэле.

«Мы готовы (...) поэтапно и ускоренно наращивать добычу нефти, расширять и наращивать производство продуктов нефтепереработки», — сказал он.

«В Венесуэле более 50 первоклассных газовых проектов, с проведенными сейсмическими исследованиями и со всеми юридическими гарантиями для того, чтобы международные инвесторы пришли и добывали газ в Венесуэле и выводили его на международные рынки», — сказал президент Венесуэлы.

Ранее Хайтам аль-Гайс сказал, что ОПЕК столкнулась с «самыми серьезными, самыми важными» проблемами с момента своего создания 62 года назад.