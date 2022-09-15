Королевский лучник упал в обморок в карауле у гроба Елизаветы II

Прибывший из Королевской роты лучников участник караула в настоящее время проходит лечение.

Тело Елизаветы II, укрытое королевским флагом и императорской короной, сейчас выставлено под сводами Вестминстер-холла — самой старой части здания.

Чтобы следить за телом, воинский караул окружает постамент с гробом. Караул меняется каждые 20 минут и отдыхает в течение 40 минут.

Ночью в четверг в 00:28 один из караульных, шотландский телохранитель из Королевской роты лучников, внезапно потерял сознание во время смены караула.

«Ему оказали медицинскую помощь, а церемонию на время прервали», — сказал Чарли Проктор, главный редактор Royal Central, специализированного информационного сайта о британской монархии. Сцена была снята в прямом эфире британскими СМИ.

Такой коллапс не редкость. Так, во время военной церемонии Выноса знамени в честь дня рождения государя на Конногвардейском параде многие солдаты падали в обморок из-за отсутствия движения или часто из-за жары.

17 августа папский швейцарский гвардеец потерял сознание на глазах у Папы Франциска посреди общей аудиенции. Его тут же спасли окружавшие его люди, которые помогли ему подняться. Эпизод длился всего около двадцати секунд.

Ожидается, что в Вестминстере более 700 000 человек отдадут дань уважения королеве перед ее похоронами в понедельник, 19 сентября.