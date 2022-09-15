Дачные эксперты объяснили, зачем посыпать грядки мукой

Иногда купленная про запас мука начинает портиться, но выбрасывать ее не стоит: на огороде она может принести неоценимую пользу.

Опытные дачники знают, что мука повышает плодородность почвы, улучшает ее структуру. Для этого достаточно внести в лунку буквально несколько ложек муки.

Более того - мука позволит избавиться и от таких вредных насекомых как муравьи. Для этого муку нужно рассыпать по местам, где они были замечены и где передвигаются.

После дождя или сильного ветра процедуру нужно повторить.

Помогает мука и в деле борьбы с тлей. Для этого надо хорошо просыпать мукой кустарники или другие растения, которые атакует тля.

А через два дня - пролить из шланга мощным напором, чтобы убрать насекомое.