Дачные эксперты объяснили, зачем посыпать грядки мукой
Иногда купленная про запас мука начинает портиться, но выбрасывать ее не стоит: на огороде она может принести неоценимую пользу.
Опытные дачники знают, что мука повышает плодородность почвы, улучшает ее структуру. Для этого достаточно внести в лунку буквально несколько ложек муки.
Более того - мука позволит избавиться и от таких вредных насекомых как муравьи. Для этого муку нужно рассыпать по местам, где они были замечены и где передвигаются.
После дождя или сильного ветра процедуру нужно повторить.
Помогает мука и в деле борьбы с тлей. Для этого надо хорошо просыпать мукой кустарники или другие растения, которые атакует тля.
А через два дня - пролить из шланга мощным напором, чтобы убрать насекомое.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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