Премьер-министр Швеции Андерссон уходит в отставку после выборов
Швеция собирается сменить правительство, после провала на выборах премьер-министр Магдалена Андерссон объявила о своей отставке.
Правые популисты «Шведские демократы» провозгласили победителем консервативный лагерь.
После драматических парламентских выборов Швеция столкнулась с политическим сдвигом вправо. Премьер-министр социал-демократов Магдалена Андерссон признала узкую победу на выборах правого консервативного лагеря в среду вечером и будет просить спикера парламента Андреаса Норлена в четверг об отставке.
После этого главный кандидат от консерваторов Ульф Кристерссон может приступить к исследованию правительственной базы со своим лагерем. В центре внимания должна быть роль правых популистских шведских демократов после их чрезвычайно сильного результата на выборах.
После подсчета голосов четырехпартийный блок Кристерссона, включая Шведских демократов, имеет 176 мест, лагерь Андерссон - 173. 175 необходимы для большинства в 349-местном парламенте Стокгольма.
Пришло время для «Sverige först» («Швеция в первую очередь»), — написал лидер демократов Швеции Джимми Окессон в Facebook в среду вечером. Теперь условия в лагере-победителе должны быть детально регламентированы. Этот процесс займет некоторое время.
Кристерссон объявил, что теперь он будет готовиться к формированию нового энергичного правительства. «Мое сообщение: я хочу целого, а не разделенного», — сказал он в видео, размещенном на Facebook.
Прежде чем Кристерссон сможет собрать политическое большинство в парламенте и стать новым премьер-министром, он должен договориться на правительственной основе со шведскими демократами, христианскими демократами и либералами. Пока неясно, сработает ли это. Центральный вопрос будет заключаться в том, какая из партий будет заседать в правительстве, а какая, вне такой коалиции, будет лишь поддерживать партии в парламенте.
Опубликовано: Тарас Медведев
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