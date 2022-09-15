В Южной Корее арестовали убийцу детей найденных в чемодане в Новой Зеландии
Шокирующий случай с детскими трупами в чемоданах, купленных на аукционе в Новой Зеландии, вызвал ажиотаж несколько недель назад — теперь в Южной Корее арестована подозреваемая женщина.
42-летнюю кореянку подозревают в убийстве двух детей, останки которых были обнаружены в чемоданах. По словам сотрудника полиции, женщина была арестована ночью в квартире в юго-восточном прибрежном городе Ульсан. Ее разыскивали на основании ордера на арест по запросу новозеландской полиции. Первоначально не было известно, была ли это мать.
Женщина отвергла обвинения, когда ее собирались доставить в Сеул, сообщило национальное информационное агентство Yonhap. Подозреваемый — новозеландец, который когда-то имел южнокорейское гражданство. Говорят, что женщина въехала в Южную Корею в 2018 году.
Части тела детей в возрасте от пяти до десяти лет были обнаружены пять недель назад в чемоданах, купленных на распродаже в Новой Зеландии. По данным полиции, чемоданы хранились на складе три-четыре года.
Коллеги в Новой Зеландии искали женщину, полагая, что она мать детей, сообщил представитель полиции Сеула. Запрос об экстрадиции поступил также от Новой Зеландии. Теперь Минюст должен принять решение о передаче.
Опубликовано: Тарас Медведев
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