Располневшая Наташа Королева поразила поклонников своим видом

Певица никогда не скрывала, что всю жизнь ведет борьбу с лишним весом, но сейчас перевес не на ее стороне.

Наташа Королева впечатлила поклонников изменениями в своей внешностью. Поправившуюся звезду засняли на богатом застолье, когда знаменитость нагрузила в тарелку множество пирожных, сообщает КП.

"Кто эта располневшая женщина, не верится, что Королева!", "Королева на себя не похожа", - отметили подписчики.

Ранее 49-летняя исполнительница запустила свой марафон про похудение и оздоровление. Несколько недель Королева делилась собственными секретами красоты и отличного самочувствия.

Наташа призналась, что научилась принимать себя. "Возраст и цифры в паспорте - дело относительное. Важно, как себя ощущаешь. Я себя чувствую где-то лет на 25-30. Остается лишь выглядеть на этот возраст" - подчеркивала певица.

Наташа Королева не скрывает, что всю жизнь борется с лишним весом - с переменным успехом. В минувшем году она хвасталась, что ей удалось похудеть более, чем на 6 килограммов. А затем несколько дней оздоравливалась в одной из клиник Железноводска.

Артистка использует лечение пиявками. Она уверена, что регулярные сеансы гирудотерапии омолаживают организм.

Она также проходила хиджаму - процедуру, которую в старину называли кровоспусканием.