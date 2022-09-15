Располневшая Наташа Королева поразила поклонников своим видом
Певица никогда не скрывала, что всю жизнь ведет борьбу с лишним весом, но сейчас перевес не на ее стороне.
Наташа Королева впечатлила поклонников изменениями в своей внешностью. Поправившуюся звезду засняли на богатом застолье, когда знаменитость нагрузила в тарелку множество пирожных, сообщает КП.
"Кто эта располневшая женщина, не верится, что Королева!", "Королева на себя не похожа", - отметили подписчики.
Ранее 49-летняя исполнительница запустила свой марафон про похудение и оздоровление. Несколько недель Королева делилась собственными секретами красоты и отличного самочувствия.
Наташа призналась, что научилась принимать себя. "Возраст и цифры в паспорте - дело относительное. Важно, как себя ощущаешь. Я себя чувствую где-то лет на 25-30. Остается лишь выглядеть на этот возраст" - подчеркивала певица.
Наташа Королева не скрывает, что всю жизнь борется с лишним весом - с переменным успехом. В минувшем году она хвасталась, что ей удалось похудеть более, чем на 6 килограммов. А затем несколько дней оздоравливалась в одной из клиник Железноводска.
Артистка использует лечение пиявками. Она уверена, что регулярные сеансы гирудотерапии омолаживают организм.
Она также проходила хиджаму - процедуру, которую в старину называли кровоспусканием.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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