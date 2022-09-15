Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве
В президентский кортеж Владимира Зеленского в Киеве врезался легковой автомобиль.
15 сентября пресс-секретарь президента Украины Владимир Никифоров в своих социальных сетях сообщил, что Владимир Зеленский, возвращаясь из Изюма в Киев, попал в дорожно-транспортное происшествие.
Никифоров уточнил, что в кортеж Зеленского въехал легковой автомобиль, который в результате произошедшей аварии пострадал в значительно большей степени, чем машины главы киевского режима и его сопровождения.
Отмечается, что Владимир Зеленский не получил серьёзных повреждений после столкновения с легковушкой. Компетентные органы в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшей в Киеве аварии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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