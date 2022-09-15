Эксперты рассказали, как идеально провести обеззараживание грунта после уборки томатов

Фитофтора один из главных врагов помидоров и других растений. И осенью можно принять меры, чтобы в будущем сезоне не дать ей шанса.

Если на грядках с томатами была фитофтора, нужно собрать ботву и сжечь. А сам участок - обработать, чтобы не оставлять эту заразу на зиму.

Прежде всего необходимо пролить землю из лейки с раствором марганцовки. Перекапывать грунт нельзя, так как на поверхности сконцентрированы невидимые глазу споры грибков, упавшие с листьев зараженной ботвы. Пре перекопке они могут попасть глубоко в землю, и дожить до будущего сезона.

Разрыхлить почву нужно через пару дней после полива марганцовкой. После этого - разбросать поверху семена белой горчицы (сидерата). Он будет защищать грунт не только от фитофторы, но и других патогенных грибков, проволочника и даже колорадского жука.

Заделать семена горчицы в почву с помощью граблей. Но можно и не делать этого: они все равно прорастут.

Следующий этап - внести удобрение, в состав которого входит триходерма. Развести (по инструкции) и пролить грядку.

Для обеззараживания грунта от фитофторы также рекомендуется применять медесодержащие препараты - например, медный купорос или ХОМ.