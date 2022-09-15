Причиной начала «горячей» войны между РФ и США станут поставки ракет ATACMS Киеву
В этом убежден посол России в США Анатолий Антонов, который прокомментировал возможное развитие событий в случае таких поставок.
Ракеты ATACMS для РСЗО «HIMARS», способные поражать цели на расстоянии в 300 км станут фактором, который перевеет войну на Украине в Третью мировую.
Посол уверен, что такие поставки вовлекут США в войну на Украине с идущими отсюда последствиями.
Антонов отмечает, что поставка этих боеприпасов приведет к угрозе безопасности российских городов в радиусе действия, то есть создаст ту самую экзистенциальную угрозу, о которой не раз говорили в правительстве РФ, комментируя условия применения Сил стратегического сдерживания.
Опубликовано: Тарас Медведев
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