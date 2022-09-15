Вучич: грядущая зима будет самой тяжелой для Европы с 1945 года

Президент Сербии Александр Вучич предрёк самую тяжёлую зиму для всей Европы впервые с 1945 года.

В четверг, 15 сентября 2022 года, президент Республики Сербия Александр Вучич в ходе заседания Народной скупщины сделал пессимистичный прогноз по поводу того, что ждёт Европу с наступлением холодов.

Вучич уверен, что ближайшие шесть месяцев станут настоящей катастрофой как для всех сербов, так и для всех европейцев, которая в последний раз происходила во время Второй мировой войны.