WSJ: США теряют мощь, не справляясь с производством вооружений

Пентагон выразил беспокойство в том, как обстоят дела со снабжением армии США, особенно передовых родов войск.

Как отмечает The Wall Street Journal у ВВС, ВМС и подразделений ПРО серьезные проблемы с оснащением, особенно современными средствами вооружений.

К примеру, обеспечение подводного флота в Индо-Тихоокеанском регионе составляет лишь меньше полвины от необходимого.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили о проблемах с обороноспособностью подразделений Бундесвера, правительство в это связи приняло программу по оказанию поддержки для модернизации армии на 100 млрд евро.