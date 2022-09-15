WSJ: США теряют мощь, не справляясь с производством вооружений
Пентагон выразил беспокойство в том, как обстоят дела со снабжением армии США, особенно передовых родов войск.
Как отмечает The Wall Street Journal у ВВС, ВМС и подразделений ПРО серьезные проблемы с оснащением, особенно современными средствами вооружений.
К примеру, обеспечение подводного флота в Индо-Тихоокеанском регионе составляет лишь меньше полвины от необходимого.
Ранее в Минобороны ФРГ заявили о проблемах с обороноспособностью подразделений Бундесвера, правительство в это связи приняло программу по оказанию поддержки для модернизации армии на 100 млрд евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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