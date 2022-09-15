Полиция Берлина готовится в чрезвычайной ситуации в сфере энергетики к грабежам и беспорядкам

Немецкая ассоциация городов и муниципалитетов предупреждает о массовых отключениях электроэнергии в ближайшие месяцы, пишет dpa.

Любой, кто хочет подготовиться к отключению электроэнергии, может найти в Интернете контрольные списки на случай чрезвычайных ситуаций, например, в Федеральном управлении гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях.

Что произойдет, если блок питания выйдет из строя? Полиция Берлина в настоящее время разрабатывает оперативную концепцию. В худшем случае ожидается потеря поставок и ухудшение ситуации с безопасностью.

В случае сбоя энергоснабжения рушится и инфраструктура. Берлин был бы темным. В течение очень короткого времени ситуация с безопасностью резко ухудшится. Повысится вероятность грабежей и беспорядков. По информации WELT, берлинская полиция в настоящее время готовит конфиденциальный документ по развертыванию этого сценария отключения электроэнергии.

В этой концепции, которую разрабатывают Управление государственной полиции и Государственное управление уголовной полиции, готовятся к трем этапам: повышение цен, дефицит и сбой в энергоснабжении.

Для отдельных сценариев делаются прогнозы того, как может развиваться криминогенная обстановка и как будет вести себя население. Первый этап (повышение цены) полиция уже воспринимает как данность: в результате увеличивается и вероятность демонстраций и шествий.

Нехватка энергоснабжения также считается вероятным сценарием. На этом втором этапе электричество и газ будут нормированы. Тогда было бы невозможно топить или готовить круглосуточно. Третий этап вызовет затемнение. Тогда возможны грабежи и беспорядки.