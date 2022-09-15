Страшный аттракцион в США несколько раз довёл мужчину до потери сознания

Жительница Северной Каролины (США) по имени Кейтлин уговорила мужа Джоша прокатиться вместе с ней на американских горках.

Джош вовсе не жаждал получать острые ощущения на страшном аттракционе, потому он довольно нервно ждал начала поездки.

Вряд ли мужчина мог предположить, что впечатления окажутся столь сильными, что он потеряет сознание, причём не единожды.

А вот у Кейтлин страдания и переживания супруга особенного сочувствия не вызвали — она весело хохотала над ситуацией.