Глава Минлесхоза ФРГ пишет открытое письмо Урсуле фон дер Ляйен о базе пожарных самолетов
Министр лесного хозяйства земли Ахсен-Анхальт Свен Шульце написал открытое письмо главе Комиссии ЕС Урсуле фон дер Ляйен.
В нем он подтвердил свое желание создать в Германии базу для общеевропейского парка пожарных самолетов, сообщила в четверг пресс-секретарь министерства. «Это облегчит тушение пожаров с воздуха (...) по всей Центральной и Северной Европе, леса будут лучше защищены, а операции станут более ресурсоэффективными», — говорится в письме.
Если Европа решит расширить сезон, было бы уместно подумать о создании такой базы в Германии, заявил недавно немецкий пресс-агентству политик. По мнению бывшего депутата Европарламента, соответствующие обсуждения должны быть проведены как минимум на уровне ЕС. Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус на прошлой неделе уже призвал к расширению эскадрильи.
Ввиду недавнего лесного пожара в национальном парке Гарц Шульце считает действующую систему в целом хорошей. «Для нас важно, чтобы самолеты были доступны быстро», — сказал он. — И они есть. Мы запросили их в воскресенье утром, и они приземлились в аэропорту Брауншвейга в воскресенье вечером». На следующий день они совершили первый пожарный вылет в горах Гарца. Совсем недавно там горел лес на площади около 160 га. Это был второй лесной пожар всего за несколько недель.
Опубликовано: Тарас Медведев
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