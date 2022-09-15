Глава Минлесхоза ФРГ пишет открытое письмо Урсуле фон дер Ляйен о базе пожарных самолетов

Министр лесного хозяйства земли Ахсен-Анхальт Свен Шульце написал открытое письмо главе Комиссии ЕС Урсуле фон дер Ляйен.

В нем он подтвердил свое желание создать в Германии базу для общеевропейского парка пожарных самолетов, сообщила в четверг пресс-секретарь министерства. «Это облегчит тушение пожаров с воздуха (...) по всей Центральной и Северной Европе, леса будут лучше защищены, а операции станут более ресурсоэффективными», — говорится в письме.

Если Европа решит расширить сезон, было бы уместно подумать о создании такой базы в Германии, заявил недавно немецкий пресс-агентству политик. По мнению бывшего депутата Европарламента, соответствующие обсуждения должны быть проведены как минимум на уровне ЕС. Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус на прошлой неделе уже призвал к расширению эскадрильи.

Ввиду недавнего лесного пожара в национальном парке Гарц Шульце считает действующую систему в целом хорошей. «Для нас важно, чтобы самолеты были доступны быстро», — сказал он. — И они есть. Мы запросили их в воскресенье утром, и они приземлились в аэропорту Брауншвейга в воскресенье вечером». На следующий день они совершили первый пожарный вылет в горах Гарца. Совсем недавно там горел лес на площади около 160 га. Это был второй лесной пожар всего за несколько недель.