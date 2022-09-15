Пугачёва не может обходиться без таблеток из-за плохого самочувствия

Самая изветсная в РФ певица Алла Пугачева разместила видео в соцсетях, где беседует с детьми. При этом знаменитость показала свои медикаменты, без которых обходитьсяуже не может.

Алла Пугачева выложила в социальных сетях ролик, на кадрах которого звезда сцены общается с сыном Гарри и дочерью Лизой. На видео певица "засветила" свои таблетки, которые вынуждена принимать на регулярной основе.

73-летняя артистка, показав медицинские препараты, произнесла: "Мои таблеточки".

Напомним, что Алла Борисовна вернулась из-за границы в конце августа, чтобы отвести своих любимых чад в 3-ий класс столичной гимназии № 1.

Об ухудшении состоянии здоровья знаменитости в последние годы говорится много. Не исключено, что последние события в мире ударили по самочувствию Примадонны российской сцены.