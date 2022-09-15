Европол сообщил о задержании британца «отмывшего» более 200 миллионов Евро

Полиция арестовала одного из главных подозреваемых в отмывании денег в Европе в понедельник (12 сентября) после операции на юге Испании, сообщил Европол в четверг.

Подозреваемый, британец ирландского происхождения, обвиняется в отмывании более 200 миллионов евро незаконных денег.

Он был арестован «в результате операции международных правоохранительных органов, проведенной испанской гражданской гвардией».

Двое его сообщников также были арестованы в Испании и один в Великобритании, говорится в заявлении Европола.