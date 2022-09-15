«Возможно маниакальное расстройство»: психиатр рассказала, что происходит с экс-женой Аршавина Алисой

Соотечественники переживают за тяжелобольную Алису Аршавину, которая пропала из поля зрения общественности несколько месяцев назад.

Алиса Аршавина перестала выходить на связь еще в марте. Перед исчезновением страницы многодетной матери в соцсетях пестрели странными публикациями.

Путая слова и буквы, женщина обвиняла во всех грехах своих мать, сына, а также первого мужа. Якобы те хотели ее смерти, а мама вообще специально заразила сифилисом, потому Алиса и лишилась носа, напоминает Экспресс газета.

Тяжелобольная женщина убежала с дочками из материнского дома и пропала. В мае старший сын Аршавиной закончил школу, однако на выпускном балу были лишь бабушка с дедушкой. Все дети лето тоже провели с Натальей Сарычевой.

Врач-психиатр Ирина Антипова считает, что проблемы с психикой у Алисы начались давно. И в момент тяжелого развода женщина не получила достаточной поддержки, в итоге ее здоровье сильно пошатнулось.

Неудачи в личной жизни, неудачные пластические операции выбили у нее почву из-под ног. Алиса уверовала в порчу и заговоры, в ее постах явно прослеживался большой набор тревожных признаков.

"Спутанное сознание, вероятнее всего, депрессия и, возможно, маниакальное расстройство. Наверняка она ранее сидела на неких поддерживающих препаратах, возможно, рецептурных. Допускаю, что после откровений ситуация могла совсем ухудшиться. После этог она вполне могла попасть в спецлечебницу под наблюдение врачей, и там нету доступа к телефонам", - высказала свое мнение Антипова.