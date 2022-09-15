Киевские астрономы рассказали о необычной активности НЛО над столицей Украины

Над Киевом постоянно находятся НЛО особого типа, предупреждают ученые Киевской обсерватории.

Еще в конце августа они обнародовали препринт, где рассказали, что наблюдают над городом большое число объектов, природа которых непонятна.

Эти неопознанные летающие объекты астрономы назвали «фантомами».

Они пишут, что речь идет об абсолютно черных телах, которые не отражают, а поглощают световые и другие волны, которые попадают в их поле действия.