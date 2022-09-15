Премьер-министр Швеции подала в отставку

Премьер-министр Швеции с подала в отставку, признав своё поражение на выборах.

В четверг, 15 сентября 2022 года, премьер-министр Королевства Швеции Магдалена Андерссон подала прошение об отставке с поста премьера, который первая женщина-глава правительства занимала с 2021 года.

Андерссон приняла решение уйти с должности премьер-министра Швеции, так как признала своё поражение на парламентских выборах, однако в период создания нового правительства она будет возглавлять переходный кабинет министров.