Премьер-министр Швеции подала в отставку
Премьер-министр Швеции с подала в отставку, признав своё поражение на выборах.
В четверг, 15 сентября 2022 года, премьер-министр Королевства Швеции Магдалена Андерссон подала прошение об отставке с поста премьера, который первая женщина-глава правительства занимала с 2021 года.
Андерссон приняла решение уйти с должности премьер-министра Швеции, так как признала своё поражение на парламентских выборах, однако в период создания нового правительства она будет возглавлять переходный кабинет министров.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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