Принц Гарри отмечает свой самый грустный день рождения на фоне смерти бабушки Елизаветы II

Принцу Гарри сегодня исполняется 38 лет, но в связи со смертью бабушки, королевы Елизаветы II, он не сможет праздновать.

День рождения приходится на десятидневный государственный траур по его бабушке королеве Елизавете II. Он и его жена герцогиня Меган оставались в Великобритании дольше, чем первоначально планировалось, после смерти королевы неделю назад, чтобы присутствовать на траурных церемониях. Двое их детей Арчи (3) и Лилибет (1) остались в США.

38-летнему Гарри не престало праздновать, хотя его отношения с бабушкой и считались очень веселыми и интимными.

В личном эмоциональном сообщении Гарри поблагодарил ее за «заразительную улыбку». Он и его семья также улыбаются при мысли о том, что королева теперь воссоединилась со своим любимым мужем, дедушкой Гарри принцем Филиппом, пишет принц.

В дни после смерти королевы Гарри, Меган и королевская семья продемонстрировали единство. Однако, отношения Гарри с его отцом, новым королем Карлом III, считаются напряженными, как и отношения с наследником - принцем Уильямом.