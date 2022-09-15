Кадыров призвал глав регионов России провести самомобилизацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал глав регионов России сформировать отряды добровольцев для участия в СВО.

15 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале обратился к российским чиновникам с призывом объявить «самомобилизацию», а не ждать объявления военного положения по всей Российской Федерации или «отсиживаться» в ожидании завершения спецоперации.

Кадыров считает, что в каждом регионе должны быть сформированы отряды из «хотя бы одной тысячи добровольцев», чтобы помощь государству в достижении всех задач в рамках специальной военной операции на Украине по освобождению мирных жителей республик Донбасса от восьмилетнего гнёта киевского режима.