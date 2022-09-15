Муж Нетребко Эйвазов вопреки позиции жены выступил в московском Большом театре

Юсиф Эйвазов исполнил партию Германа в опере "Пиковая дама" во время открытия очередного сезона главного театра России.

Оперная дива Анна Нетребко выступила с критикой спецоперации РФ по защите Донбасса, за что ее осудили многие российские поклонники, сообщает 5-tv.ru.

После этого певица не выступала в России и не анонсировала здесь свои концерты.

Нетребко вернулась на мировую сцену, начав с оперы в Монте-Карло.

Но, если Анна отменила выступления в России, то ее супруг Юсиф Эйвазов, наоборот, - возобновил. Оперный певец исполнил партию Германа в опере "Пиковая дама" 13 сентября во время открытия очередного сезона в Большом театре Москвы.

Издание напоминает, что ранее звездная пара оскорбила русскоязычных подписчиков, назвав их долбоящерами.