Муж Нетребко Эйвазов вопреки позиции жены выступил в московском Большом театре
Юсиф Эйвазов исполнил партию Германа в опере "Пиковая дама" во время открытия очередного сезона главного театра России.
Оперная дива Анна Нетребко выступила с критикой спецоперации РФ по защите Донбасса, за что ее осудили многие российские поклонники, сообщает 5-tv.ru.
После этого певица не выступала в России и не анонсировала здесь свои концерты.
Нетребко вернулась на мировую сцену, начав с оперы в Монте-Карло.
Но, если Анна отменила выступления в России, то ее супруг Юсиф Эйвазов, наоборот, - возобновил. Оперный певец исполнил партию Германа в опере "Пиковая дама" 13 сентября во время открытия очередного сезона в Большом театре Москвы.
Издание напоминает, что ранее звездная пара оскорбила русскоязычных подписчиков, назвав их долбоящерами.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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