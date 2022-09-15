Ароматный бальзам для губ позволяет находчивой учительнице поддерживать дисциплину в классе
Школьные учителя знают, что поддержание хорошего поведения учеников в классе может быть непростой задачей.
Эта преподавательница придумала, как поощрять детишек за примерное поведение, и теперь проблем с дисциплиной у неё нет.
Дама выяснила, что дети почему-то очень любят «ароматные точки», которые учительница оставляет на их руках, прикоснувшись к коже благоухающим бальзамом для губ.
Каждый, кто хорошо себя ведёт, получает свою «точку» в виде награды.
Присутствует еще и интрига, ведь у преподавательницы немало разных бальзамов, так что никто из учеников не может предугадать, какой вкусностью будет пахнуть «награждённая рука».
Женщина добавила, что проконсультировалась с родителями всех своих маленьких подопечных, чтобы убедиться, что никто из мам и пап не против необычной практики.
Учительница выяснила, что ни у кого из детей нет аллергии.
Так что её способ поддерживать дисциплину многие признали и безопасным, и оригинальным, и очень весёлым.
Опубликовано: Антон Райт
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