Ароматный бальзам для губ позволяет находчивой учительнице поддерживать дисциплину в классе

Школьные учителя знают, что поддержание хорошего поведения учеников в классе может быть непростой задачей.

Эта преподавательница придумала, как поощрять детишек за примерное поведение, и теперь проблем с дисциплиной у неё нет.

Дама выяснила, что дети почему-то очень любят «ароматные точки», которые учительница оставляет на их руках, прикоснувшись к коже благоухающим бальзамом для губ.

Каждый, кто хорошо себя ведёт, получает свою «точку» в виде награды.

Присутствует еще и интрига, ведь у преподавательницы немало разных бальзамов, так что никто из учеников не может предугадать, какой вкусностью будет пахнуть «награждённая рука».

Женщина добавила, что проконсультировалась с родителями всех своих маленьких подопечных, чтобы убедиться, что никто из мам и пап не против необычной практики.

Учительница выяснила, что ни у кого из детей нет аллергии.

Так что её способ поддерживать дисциплину многие признали и безопасным, и оригинальным, и очень весёлым.