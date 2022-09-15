Экс-премьер Италии Джузеппе Конте выступил против поставок оружия Украине

Бывший итальянский премьер-министр заявил, что Украина не нуждается в новых поставках оружия.

15 сентября бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в своём интервью для национальной радиостанции Radio 24 заявил, что четырёх партий поставок вооружения Украине более чем достаточно для обеспечения боеспособность Вооружённых сил Украины.

Конте пояснил, что итальянская правящая партия «Движение пяти звёзд» выступает против оказания военной помощи киевскому режиму, так как украинские бойцы «прекрасно, массированно вооружены США и Великобританией».