Пекин осуждает законопроект США о Тайване: «плохой сигнал поддержки сепаратистов»

В четверг Китай раскритиковал американский законопроект, предусматривающий прямую военную помощь из Вашингтона Тайваню, назвав его «плохим сигналом», который поддерживает сепаратистов.

«Если его будут продолжать обсуждать, продвигать вперед или если он будет окончательно принят, этот законопроект значительно пошатнет политические основы китайско-американских отношений», — предупредила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Законопроект предусматривает предоставление Тайваню военной помощи на сумму 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет и требует от президента США принятия финансовых санкций против Пекина.