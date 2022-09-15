Путин приветствует позитивное развитие отношений Москвы и Тегерана
Президент России Владимир Путин приветствовал позитивное развитие отношений с Тегераном в четверг во время встречи со своим иранским коллегой на полях саммита ШОС.
На двустороннем уровне наше сотрудничество развивается в позитивном ключе», — сказал Владимир Путин во время встречи со своим иранским коллегой Эбрагимом Раиси в Самарканде, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.
«Мы делаем все, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС», — продолжил он, добавив, что «по многим вопросам наши позиции близки или совпадают».
Иран, который с 2005 года был простым наблюдателем регионального альянса, получил статус кандидата на последнем саммите ШОС в 2021 году в Душанбе, столице Таджикистана, и теперь надеется завершить свою интеграцию на саммите, который проходит в Самарканде.
Иран ждал более десяти лет, прежде чем получить членство в ШОС, потому что несколько стран-членов не хотели иметь в своих рядах страну, находящуюся под санкциями США и ООН из-за ее ядерной программы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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