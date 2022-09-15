Колючая проволока: когда, кем и зачем была изобретена

К началу 70-х годов прошлого века Запад США был нераспахан. Желающих устроить сельхозугодья хватало, и правительство шло навстречу фермерам, передавая бесплатно землю во владение тем, кто смог на участке 5 лет подряд вырастить урожай.

Вот только таких героев оказывалось немного – по прериям бродили стада животных, диких и перегоняемых ковбоями, которые вытаптывали все посевы. Дерева на сплошной частокол просто не было, а другие преграды огромные стада фактически не замечали.

И тут в 1874 году Джозеф Глидден придумал прообраз современной колючей проволоки. Вот из нее ограждение получилось что надо. Животные быстро поняли, что подобные препятствия лучше обходить стороной, а предприятие основанное изобретателем к 1880 году произвело свыше 400 000 ярдов колючей проволоки.

Ограждения больше стадами не сносились, прерию быстро распахали и времена Дикого Запада вскоре канули в Лету. Больше всех пострадали коренные жители, которых согнали с их родных земель. Но проблемы цветного населения шерифа никогда не интересовали.