В Мелитополе прогремели два мощных взрыва
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что над Мелитополем раздались звуки двух мощных взрывов.
В четверг, 15 сентября 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что в Мелитополе прогремели два мощных взрыва.
Новостное агентство РИА, ссылаясь на информацию предоставленную репортёром с места событий, уточнило, что взрывы были слышны со стороны въезда из Мелитополя в крымском направлении около двух часов дня.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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