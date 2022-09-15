США не допустили независимых исследователей происхождения COVID в свои лаборатории
Как свидетельствует научный журнал Lancet США скрыли от независимой комиссии детали деятельности свои секретных лабораторий.
«Независимые исследователи на данный момент не провели расследования в лабораториях США, занимающихся лабораторными манипуляциями с подобными SARS-CoV-вирусами. Более того, Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health) препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV-вирусов», пишет издание.
Ранее Минобороны России не исключило, что к созданию нового коронавируса и началу пандемии непосредственное отношение имела программа США «Предикт», которую с 2009 года финансирует USAID.
В частности, в рамках этих исследований по изучению новых коронавирусов, проводился отлов летучих мышей-переносчиков коронавирусов.
Одним из подрядчиков была «Метабиота», известная своей военно-биологической деятельностью на Украине, сообщает ведомство.
Опубликовано: Тарас Медведев
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