«Американская дочь»: как Карен Шахназаров воплотил личную драму в кинофильме

Не все знали, какие проблемы переживал успешный режиссер в своей жизни, когда его жена Елена Сетунская увезла в США их общую дочь Анну.

Любители кино хорошо знакомы с творчеством Карена Шахназарова, который снял такие культовые ленты, как «Курьер», «Город Зеро», «Мы из джаза».

Успешный режиссёр какое-то время был счастлив и в личной жизни. Вместе с женой Елене Сетунской они растили дочь Анечку. Режиссер считал, что у них хорошая семья. Но, когда в 1989 году он уехал на пять дней, чтобы представить в Каннах свою картину "Город Зеро", жена с 4-летней дочерью исчезла.

В записке она написала, что хочет показать ребенку Диснейленд. Муж и отец пытался искать своих родных, но - тщетно, И только позже стало известно, что бывшая супруга сбежала в США, а помогли ей все организовать мать и отчим.

Режиссёр мучительно переживал этот удар, он через суд добился права воспитывать дочь, однако это ничего не поменяло в его жизни. Собственную версию бегства жены и похищения ребенка режиссёр отразил в фильме «Американская дочь».

Понятно, что это художественное произведение, и не все детали совпадают. Но для режиссера было главным показать силу отцовских чувств. Сам он не стал добиваться встреч с дочерью, рассудив, что та уже забыла его, живет с матерью и отчимом. И появление отца могло бы разрушить привычную жизнь ребенка.

Впрочем, в реальной жизни история имеет довольно благополучный конец. Спустя двадцать лет дочка Карена Георгиевича, которая в Америке стала Анисией Зандер, сама захотела увидеть его и при встрече назвала "папой".

Версии о случившемся у них оказались разные, и особого сближения не получилось. Тем не менее, они изредка продолжают общаться.

Шахназаров позже предпринял новую попытку создать семью, женился на актрисе Дарье Майоровой. У них родились сыновья Иван и Василий, но через 10 лет пара расторгла свой брак.

Сегодня 28-летний Иван - сценарист и режиссёр, он состоит в отношениях с актрисой Варварой Бородиной. а 24-летний Иван уже снялся в кино и планирует продолжить дело отца. Со сводной сестрой братья Шахназаровы лично не встречались.

Они рассказали, что отправили ей приглашение посетить Москву. Сестра ответила, и пригласила в Америку. На этом общение и закончилось.