Си Цзиньпин встретился с «дорогим другом» Путиным на полях ШОС в Самарканде
Лидеры России и Китая встречаются в Узбекистане впервые с начала СВО и Москва высоко оценила «взвешенную позицию» Пекина в этой ситуации.
Президент России Владимир Путин в четверг (15 сентября) осудил попытки Запада создать «однополярный мир» во время встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в Узбекистане, приветствуя «сбалансированную позицию» Пекина по Украине.
«Попытки создать однополярный мир в последнее время приняли абсолютно неприглядный вид и они совершенно неприемлемы», — отметил Владимир Путин. «Мы очень ценим взвешенную позицию наших китайских друзей в отношении украинского кризиса», — добавил он.
Путин отметил, что тандем Москвы и Пекина сейчас игарет «ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности».
Си Цзиньпин вс вою очередь заявил, что «перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного».
При этом председатель Си назвал Путина «дорогим другом» и выразил радость от встречи в Самарканде.
Опубликовано: Тарас Медведев
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