Си Цзиньпин встретился с «дорогим другом» Путиным на полях ШОС в Самарканде

Лидеры России и Китая встречаются в Узбекистане впервые с начала СВО и Москва высоко оценила «взвешенную позицию» Пекина в этой ситуации.

Президент России Владимир Путин в четверг (15 сентября) осудил попытки Запада создать «однополярный мир» во время встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в Узбекистане, приветствуя «сбалансированную позицию» Пекина по Украине.

«Попытки создать однополярный мир в последнее время приняли абсолютно неприглядный вид и они совершенно неприемлемы», — отметил Владимир Путин. «Мы очень ценим взвешенную позицию наших китайских друзей в отношении украинского кризиса», — добавил он.

Путин отметил, что тандем Москвы и Пекина сейчас игарет «ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности».

Си Цзиньпин вс вою очередь заявил, что «перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного».

При этом председатель Си назвал Путина «дорогим другом» и выразил радость от встречи в Самарканде.