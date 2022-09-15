В Эстонии готовят инфраструктуру для увеличения контингента войск НАТО

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что страна готовит инфраструктуру для увеличения численности войск НАТО.

Канцелярия президента Эстонии сообщила, что в ходе встречи Алара Кариса с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром было объявлено об увеличении военного присутствия альянса в стране.

"Правительство выделило дополнительные средства для скорейшей подготовки всей необходимой инфраструктуры. Наша цель - развертывание дивизии НАТО, которая будет действовать совместно с эстонскими силами самообороны", — заявил президент Эстонии.

Карис подчеркнул, что НАТО имеет решающее значение для обеспечения европейской безопасности.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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