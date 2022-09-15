«АвтоВАЗ» прекратил производство популярной модели автомобиля

Российский концерн «АвтоВАЗ» снял с производства очередную модель автомобиля из-за невозможности организовать поставку иностранных комплектующих.

Представитель российского концерна «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский заявил, что возобновление модели Lada Xray не планируется из-за невозможности организовать поставки иностранных комплектующих.

"В Xray самая высокая доля иностранных комплектующих. Возобновлять его производство не планируется", — сообщил Ильинский.

Ранее в ходе Восточного экономического форума глава «АвтоВАЗ» заявлял о намерении восстановить выпуск практически всей линейки автомобилей.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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