«АвтоВАЗ» прекратил производство популярной модели автомобиля
Российский концерн «АвтоВАЗ» снял с производства очередную модель автомобиля из-за невозможности организовать поставку иностранных комплектующих.
Представитель российского концерна «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский заявил, что возобновление модели Lada Xray не планируется из-за невозможности организовать поставки иностранных комплектующих.
"В Xray самая высокая доля иностранных комплектующих. Возобновлять его производство не планируется", — сообщил Ильинский.
Ранее в ходе Восточного экономического форума глава «АвтоВАЗ» заявлял о намерении восстановить выпуск практически всей линейки автомобилей.
Опубликовано: Максим Алексеев
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