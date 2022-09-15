Путин поблагодарил Си за «сбалансированную позицию» в украинском кризисе
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала войны на Украине встретились лично.
На встрече в Самарканде (Узбекистан) в четверг Путин поблагодарил Китай за «сбалансированную позицию», которую Пекин занимает в конфликте на Украине.
В то же время Путин осудил политические усилия по созданию «однополярного мира». Эти усилия приняли «абсолютно безобразную форму и совершенно неприемлемы», заявил Путин.
При этом глава российского государства подчеркнул: «Мы очень ценим взвешенную позицию наших китайских друзей в связи с украинским кризисом».
Путин и Си встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Со своей стороны, Си сказал, что Китай хочет принести стабильность в «хаотичный мир». Его страна готова играть роль «великой державы» с Россией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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