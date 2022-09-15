Неизвестный человек No2 слетавший в космос

Для обычного человека из стран бывшего Советского Союза вопрос кто был в космосе после Гагарина нечто сродни бинома Ньютона – вроде не так уж и сложно, но мало кому известно.

Обыватели отвечают по-разному, некоторые честно сознаются что не в курсе, большинство гордо называют Германа Титова, а особо продвинутые личности упоминают Нила Армстронга или Джона Гленна. И только от считанных единиц можно услышать в ответ имя Алан Шепард.

Запуск в космос первого спутника и полет туда же Юрия Гагарина нанесли мощный удар по престижу США. На действия Советов требовался адекватный, или хоть какой-то, ответ. Правда весной 1961 года американцы еще не обладали технологией для орбитального полета, поэтому было решено совершить над Атлантикой суборбитальный прыжок с выходом в космос.

5 мая в 9:34 Алан Шепард отправился на корабле Меркурий в свой высокий полет. Суборбитальный полет продлился 15 мин 28 сек, за это время корабль поднялся на 186,5 км в высоту (условной границей космоса считается линия Кармана находящаяся на высоте 100 км) и пролетев в длину 486 км. А Алан Шепард за это время вошел в историю Земли как человек No2 побывавший в космосе.