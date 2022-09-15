Петросян купил маленькому сыну элитную недвижимость в Турции
Юморист Евгений Петросян приобрёл роскошную недвижимость на территории Турции, которую подарил своему двухлетнему наследнику Вагану, которого родила артисту молодая жена Татьяна Брухунова.
Юморист Евгений Петросян купил элитную недвижимость в Турции летом текущего года.
Роскошный особняк в Бодруме знаменитый родитель "вручил" своему сыну Вагану, которому исполнилось всего 2 года. Эту информацию сообщил Телеграм-канал "НеМалахов".
По всей вероятности, молодая жена артиста Татьяна Брухунова настояла на том, чтобы Петросян записал приобретённый дом на мальчика.
Евгений и Татьяна ведут довольно закрытый образ жизни. Браком известные личности сочетались в конце 2019 года.
Ранее сообщалось, что концерты юмориста в Сочи не состоялись из-за того, что было раскуплено меньше трети билетов на выступление Евгения Вагановича.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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